A banda Tenacious D, que junta o popular ator e músico Jack Black a Kyle Gass, cancelou o resto da sua 'tour' após um comentário de Gass sobre a tentativa de assassinato do candidato presidencial republicano Donald Trump.

Em palco em Sydney, na Austrália, no domingo, Gass foi presenteado com um bolo para marcar o seu 64.º aniversário. Quando chegou a hora de pedir um desejo, disse: "Que não falhe o Trump para a próxima".

O comentário gerou críticas, até do seu colega de banda, Jack Black, que, no Instagram, disse que foi "surpreendido" pelas palavras de Gass.

"Nunca toleraria discurso de ódio ou encorajaria violência política de forma alguma", escreveu, afirmando que não seria "apropriado" continuar com a 'tour' dos Tenacious D e que os "planos criativos do resto do grupo estão suspensos".

Na mesma rede social, Gass pediu desculpa pelo comentário, argumentando que foi uma "grave falha de julgamento".

"A frase que improvisei em palco na noite de domingo foi altamente inapropriada, perigosa e um erro terrível", disse, afirmando que não tolera "violência de nenhum tipo, de nenhuma forma, contra ninguém".

"O que aconteceu foi uma tragédia, e eu sinto muito pela minha grave falta de julgamento. Peço desculpas profundamente àqueles que decepcionei e realmente lamento qualquer dor que tenha causado", concluiu.

O comentário gerou reações mistas nas redes sociais, incluindo a do dono da Tesla e da rede social X, Elon Musk, que o considerou "maligno".

Trump, recorde-se, foi alvo de uma tentativa de assassinato na noite de sábado, quando falava num comício no estado da Pensilvânia.