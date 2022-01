A concorrente de ‘Big Brother Famosos’ está preocupada com a forma como as suas ações no jogo podem estar a ser analisadas fora do programa.

Jaciara Dias ficou lavada em lágrimas esta terça-feira depois um confronto com Jardel e Jay Oliver. O antigo jogador de futebol revelou o porquê de ter nomeado a sua compatriota e explicou que não se identifica com o seu jogo, chegando até a criticar o facto de esta brincar com uma alegada paixão por Kasha e Jay Oliver. Jaciara considerou que a crítica de Jardel a rotulou como uma "mulher fácil" por ter dado um beijo na boca a Kasha e Jay Oliver e ficou lavada em lágrimas. "Não posso perder a guarda dos meus filhos", disse a concorrente, mostrando-se muito preocupada com a imagem que pode estar a passar para o exterior e com o peso que as palavras de uma personalidade como Jardel podem ter fora da casa. Jaciara Dias, recorde-se, é mãe de dois adolescentes que resultam do seu casamento, entretanto terminado, com o antigo jogador de futebol Deco. Reveja aqui o momento. Leia Também: TVI revela imagens do conflito entre Bruno de Carvalho e Nuno Homem de Sá