Será que Jaciara está-se a apaixonar por Kasha? É esta a pergunta que se impõe depois de a concorrente do 'Big Brother Famosos' ter partilhado numa conversa com os colegas da casa as qualidades do músico do D.A.M.A.

"O Kasha tem muitas qualidade que eu quero para a minha vida como homem", começa por referir.

"Ele tem-me ensinado. É um homem incrível. Eu vi no Kasha o homem que eu quero para a minha vida. Porquê? Ele faz-me crescer, chama-me à razão e acalma-me com as palavras certas. Sem me magoar, sem me pressionar e expor", completa.

