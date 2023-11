Esta sexta-feira, 24 de novembro, o Al-Nassr - equipa de Cristiano Ronaldo - joga contra o Al-Okhdood. Como sempre faz neste tipo de ocasiões, Dolores Aveiro, mãe do craque, fez questão de deixar uma mensagem de boa sorte dirigida à equipa.

No entanto, em vez de posar sozinha, partilhou um retrato no qual está com Cristiano Ronaldo.

Como seria de esperar, a imagem colheu milhares de reações por parte dos seguidores, que não ficaram indiferentes à cumplicidade entre mãe e filho.

Veja a partilha:

