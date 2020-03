As mensagens continua a circular nas redes sociais, com as figuras públicas a darem voz a vários apelos e conselhos nesta luta do mundo contra o novo coronavírus. Mais uma vez, Fernanda Serrano voltou a recorrer à sua página do Instagram para falar de novo sobre a pandemia de Covid-19, referindo que é também importante manter a calma.

"Já tudo foi partilhado, dito! O que podemos fazer é mantermos a calma, ficarmos em casa, confiar nos nossos profissionais de saúde, cuidar dos nossos grandes amores com muito amor e paciência", começou por escrever a atriz, dando destaque ao otimismo.

"E esperar que em breve a vida volte ao normal, mas melhor, pois iremos dar um muito maior valor à amizade, ao amor, aos abraços, aos beijos, ao trabalho, à família, à saúde e à liberdade! Agora, vamos #ficaremcasa #amar #cuidardafamília um beijo a todos vocês", rematou.

Leia Também: Fernanda Serrano defende que a quarentena é necessária. "Tenho receio"