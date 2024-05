Em mais uma noite de gala, o 'Big Brother' despediu-se de um novo concorrente e sobram agora nove residentes na 'casa mais vigiada do país'.

Margarida Castro viu chegar ao fim a sua participação no reality show da TVI, isto depois de ter protagonizado grandes divergências com Catarina Miranda, a protagonista da atual edição que acabou expulsa por partir um copo.

Com 76% dos votos, Fábio Caçador garantiu a permanência na casa, enquanto que Margarida, com apenas 24%, foi expulsa do jogo.

