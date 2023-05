"Não estamos acreditar que já demos nove concertos e que estamos a chegar ao fim da Encore Tour!". É assim que os D'ZRT assinalam a entrada na reta final da digressão que marcou o regresso da banda aos palcos.

Depois de terem atuado em Lisboa, Guimarães e Porto, Paulo Vintém, Cifrão e Edmundo Vieira seguem agora para o Alentejo, onde vão atuar a 27 deste mês. Depois, a 3 de junho, viajam até à Madeira.

A digressão termina então a 19 de agosto, com um concerto final no Estádio do Algarve.

Vale lembrar que para estes três últimos espetáculos ainda é possível comprar bilhetes.

