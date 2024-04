Os espectadores da TVI ficaram hoje, dia 15 de abril, a saber quais são os nomeados desta semana no 'Big Brother'.

O líder João escolheu André para ficar automaticamente nomeado e encaminhou Catarina Sampaio e Rita Oliveira para uma prova de salvação. Nela, Rita conseguiu o maior número de pontos e ficou de fora do grupo de concorrentes em risco.

Assim sendo, o grupo de nomeados ficou completo com André Silva, Carolina Nunes, Catarina Sampaio, Daniela Ventura, David Maurício, Fábio Caçador e Arthur Almeida. Um deles sairá do jogo já no próximo domingo.

