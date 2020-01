Em novembro do ano passado, a morte repentina de Gugu Liberato apanhou todos os familiares do apresentador de surpresa. Umas das pessoas que mais se ressentiu com esta partida foi a viúva Rose Miriam.

Ora, as mais recentes notícias da imprensa brasileira dão conta que Rose irá receber uma pensão de 100 mil reais - aproximadamente 22 mil euros - após uma decisão da justiça.

"A decisão foi sensível ao momento que passa Rose Miriam. Após a morte de Gugu, que a mantinha a ela e aos filhos, ela ficou sem recursos para manter as despesas de casa, já que a inventariante do espólio é a irmã de Gugu, que não repassou absolutamente nada para Rose", disseram os assessores à revista Quem.

Recorde-se que após a morte do apresentador, Rose teve de recorrer à justiça de forma a que sua relação estável de mais de 20 anos fosse reconhecida. O objetivo era ter direito à herança.

Em comum, Gugu e Rose tiveram três filhos: as gémeas Sofia e Marina de 15 anos e ainda João Augusto, de 18.

