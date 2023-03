A atriz aguarda a chegada do primeiro filho, fruto do casamento com Diogo Pereira Coutinho.

Aos 33 anos, Sara Salgado vive um dos momentos mais felizes da sua vida. A atriz está grávida pela primeira vez, fruto do seu relacionamento com Diogo Pereira Coutinho, com quem casou em julho de 2021. Nas redes sociais, a artista tem vindo a partilhar com os seguidores fotografias que retratam a evolução da sua barriguinha de grávida. Esta quarta-feira, 22 de março, Sara publicou novas imagens no Instagram nas quais exibe a sua nova 'silhueta'. Na legenda da publicação deu conta que estava grávida de 28 semanas. O sexo do bebé não foi revelado até ao momento. Leia Também: Grávida pela primeira vez, atriz Sara Salgado exibe barriguinha