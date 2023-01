A Rádio Comercial divulgou esta manhã de terça-feira quais são as novas datas do espetáculo 'XMAS in the Night', que havia sido adiado pelo facto de Nuno Markl ter ficado infetado com Covid-19.

Os concertos da equipa das manhãs da estação vão acontecer nos dias 24 e 25 de março, na Altice Arena, em Lisboa.

"Os bilhetes para as datas iniciais, em janeiro, tinham esgotado em menos de duas horas e são agora válidos para as novas datas: bilhetes de dia 6 de janeiro são válidos para 24 de março, e bilhetes de 7 de janeiro são válidos para a data de 25 de março", explica a Rádio Comercial através de comunicado.

"Sabemos que os ouvintes de Lisboa têm tantas saudades dos concertos quanto nós, mas a compreensão com que receberam as notícias do adiamento foi absolutamente incrível. Aguardamos com muita expectativa este regresso e esperamos que nos recebam da melhor forma", acrescenta Pedro Ribeiro, o diretor da estação, na mesma nota.

