Carolina Aranda lançou na noite desta terça-feira, dia 10 de outubro, a sua primeira música.

Trata-se de 'Licor', uma adaptação do tema homónimo da cantora JACA, sendo que em apenas 12 horas Carolina já conseguiu um terço do número de visualizações da canção original no Youtube.

Nas redes sociais, vários são os fãs da vencedora de 'O Triângulo' que destacam a qualidade desta canção, bem como do videoclipe da mesma.

Veja abaixo o videoclipe e, também, a publicação feita por Carolina Aranda no Instagram.

