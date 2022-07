Isabel Figueira foi uma das convidadas do 'Dois às 10' de hoje, dia 7 de julho. A apresentadora falou sobre o trabalho e recordou o burnout que enfrentou há 11 anos.

"A saúde mental de todos nós deve ser vista de uma forma cuidadosa. É um tema que é visto com muito preconceito, as pessoas falam do tema de uma forma leviana… Já perdemos pessoas muito queridas entre nós", relembrou a figura pública a Cláudio Ramos.

Durante a entrevista, Isabel Figueira foi ainda surpreendida pelos dois filhos com mensagens que a deixaram em lágrimas. "Mãe, és uma lutadora. Amo-te muito. Não mudes essa pessoa extrovertida e divertida que és", disse Rodrigo, o filho mais velho.

Também o filho mais novo Francisco, de 9 anos, quis participar da surpresa. "És linda, amorosa e muito brincalhona connosco", completou.

Isabel Figueira emocionou-se e, em lágrimas, mostrou-se surpreendida com as palavras dos filhos.

