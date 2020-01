"Não sou nem nunca fui um verdadeiro rockeiro! Esta é a premissa que gostaria de partilhar com todos os que têm comentado no novo videoclipe, o meu estilo ou caminho que deveria seguir... Já passaram 10 anos desde o 'Ídolos' e vivo 100% da música e do trabalho que desenvolvo desde então. Nunca parei, nem (felizmente) tive de procurar outro trabalho ou outra profissão, que por sinal, iria ser engenharia florestal", assim começou por dizer Filipe Pinto na sua página do Facebook, onde confessa que o seu caminho nem sempre foi um mar de rosas.

"Neste tempo apreciei o sucesso e mediatismo e tudo o que lhe veio associado, mas também vivi vezes demais com a ansiedade de mão dada com a solidão e os dias menos bons... Esta é uma profissão sazonal e que não se rege ainda de um sistema de protecção ou carteira profissional. Vive sim da 'música da moda', da criatividade, originalidade, perseverança, cooperação, divulgação e alguma sorte", relatou.

De seguida, voltou a lembrar a sua participação no programa 'Ídolos'. Recorde-se que Filipe foi o vencedor da terceira edição do programa da SIC, que decorreu entre 2009 e 2010.

"Ainda bem que muitas pessoas vão ter comigo e recordam com nostalgia os tempos daquele rapaz que não tinha coragem de seguir a música. Obrigado a todos que ainda se lembram e se identificam não só comigo mas também com o meu trabalho... É isso que me motiva e faz continuar, muito mais do que ser simplesmente um intérprete", acrescentou, falando de seguida de alguns nomes que o inspiram.

"Tenho muitas influências no registo rock e grunge, os Ornatos que cantei no programa, ou Nirvana/FF ou PJam, mas também aprecio Zeca Afonso inspirado pelas conversas em casa sobre o 25 de Abril, como também ouço algum fado, música clássica ou pop mais moderno como Tom Odell... Trago novas canções no bolso e um novo disco à porta... Não posso viver do passado, e quem me conhece sabe que tenho vários registos e acho que sim, torno-me mais completo enquanto cantautor quanto mais evoluir na minha sonoridade e nas canções que me surgirem... Um até breve com mais novidades", rematou.

