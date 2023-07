Carrie e Boris Johnson deram as boas-vindas ao filho Frank Alfred Odysseus Johnson no dia 5 de julho. O menino nasceu às 9h15 [hora local], como a mamã contou numa partilha feita agora no Instagram.

Esta terça-feira, dia 11 de julho, Carrie Johnson publicou na rede social algumas fotografias do bebé e disse: "Estou a amar cada minuto".

A mamã confessou ainda que ver os filhos mais velhos a abraçarem o irmão mais novo "com tanta alegria e emoção foi a coisa mais maravilhosa". "Estamos todos muito apaixonados", acrescentou, agradecendo também à equipa médica da maternidade. Veja as imagens na galeria.

De recordar que além de Frank, Boris Johnson e Carrie são também pais de Wilfred, que nasceu em abril de 2020, e Romy Iris Charlotte, que chegou em maio de 2021. Boris é anda pai de quatro filhos, fruto do casamento terminado com Marina Wheeler, e tem também um filho em comum com Helen Macintyre, com quem teve um caso.

