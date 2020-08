Diana Baía Pinto já foi mãe. A novidade foi dada pela própria através de uma publicação na sua conta de Instagram.

Partilhando uma emocionante imagem referente ao parto, esta escreveu: "20.08.2020. Bem-vindo, Vicente", notou.

Importa realçar que o menino é fruto do seu relacionamento com Ricardo Silva Menezes, com quem está há três anos.

Veja o bonito retrato!

