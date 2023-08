Já nasceu a filha de Cifrão e Noua Wong. A bebé veio ao mundo este domingo, dia 20 de agosto, uma novidade anunciada esta segunda-feira por Paulo Vintém no programa 'Café da Manhã' da RFM.

No último concerto da tour dos D'ZRT, que terminou no estádio do Algarve este sábado, dia 19 de agosto - e entretanto foi anunciada mais uma atuação, na Semana Académica de Lisboa, no dia 30 de setembro -, Cifrão pediu desculpas aos fãs por não poder estar com eles no final do espetáculo, uma vez que tinha que ir ter com a mulher, Noua, porque a filha de ambos estava quase a nascer.

Zaya acabou mesmo por nascer no dia seguinte, uma informação que entretanto já foi confirmada na página do Instagram dos D'ZRT.

De recordar que foi durante o concerto que Vítor Fonseca anunciou que a menina se iria chamar Zaya. Cifrão e Noua Wong estão juntos há 16 anos e esta é a primeira filha do casal.

