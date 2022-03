A Ucrânia continua a ser invadida pela Rússia e as manifestações nas redes sociais continuam, com muita revolta, especialmente esta quarta-feira com a notícia de que foi destruída uma maternidade e um hospital pediátrico em Mariupol.

Ana Marques partilhou uma nova mensagem na sua página de Instagram, destacando sobretudo o apelo à ajuda aos refugiados.

"Já não tenho mais palavras… Não quero alimentar o ódio ao Diabo com nome de pessoa. Prefiro canalizar a energia para a ajuda possível. O mundo não é do Putin, o mundo é o enorme abraço sem fronteiras que acolhe", escreveu.

Às suas palavras, a apresentadora da SIC partilhou imagens com informações para a recolha de medicamentos e material médico para ajudar a Ucrânia. Iniciativa que está a decorrer até dia 11 de março.

