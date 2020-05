Joana Diniz voltou a destacar o seu corpo nas redes sociais, onde partilhou um novo desabafo em que começa por afirmar: "Uma foto dá a imagem - que gosto, digo-o com orgulho - da mulher que todos os dias se ama, se trata e respeita onde mora, neste caso, o meu corpo".

"O erro é sempre a imagem muitas vezes não mostrar, a mulher gira e sensual a limpar a casa, a trabalhar, a estudar, a cuidar, a ser naquele corpo, aí sim, uma deusa sagrada. É tão fácil acharem-me a miúda que participou num reality, uma fútil gira e não se enganem tudo o que pensam ou acham de mim fui sempre eu a dar-vos oportunidade de acharem ou de terem opinião sobre mim. Nada belisca o que sou", acrescentou de seguida, 'apelando' ao direito dessa "liberdade para todas as mulheres".

"Gostam de uma foto vossa onde se acham bonitas? Gostam das vossas curvas? Tenham orgulho nos pormenores que amam sem medo das críticas que essas são certas", incentivou.

"Já fui a vítima quando todos me faziam vilã, já fui a vilã sem ninguém desconfiar. Já amei, já fui muito amada, já chorei, já travei lutas brutais e já as venci e olhem que me meteram um medo gigante. Cumpro com as minhas obrigações, amo os meus, e aprendi que tenho de ser forte e saber ser frágil para que a vida nunca me consiga amargar... continuo linda, feliz, com vontade de dançar sempre que houver música, de amar sempre que me apaixonar... e sabem porquê? Porque me apaixonei por mim por inteiro", destacou ainda.

Leia Também: Joana Diniz sobre o pai da filha: "Ele queria que eu abortasse"