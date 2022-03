Maria Sampaio estará em destaque esta sexta-feira, 25 de março, no programa 'Goucha'. A atriz foi entrevistada por Manuel Luís Goucha e a conversa será hoje exibida em antena.

Horas antes de o programa ter início, às 16h00, a TVI lançou um teaser da entrevista e prometeu "uma conversa sem tabus".

Nas imagens, reveladas no Instagram do canal, é possível ouvir Maria falar sobre a sua luta contra a infertilidade.

"Um dos meus maiores sonhos de vida era ter bebés em casa, era ter uma casa cheia na verdade, e acredito muito que vai acontecer um dia. Já fiz seis introduções embrionárias, duas FIV [Fertilização In Vitro], mas continuo com esperança de que um dia vai acontecer... e rezem por mim, é o que eu tenho a dizer", diz, convicta de que conseguirá em breve, juntamente com o marido, Gonçalo Cabral, concretizar este seu grande sonho.

Recentemente, Maria Sampaio revelou no 'Extra do Big Brother Famosos', onde tem o papel de comentadora, estar neste momento a realizar tratamentos hormonais relacionados com os procedimentos para conseguir engravidar.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por TVI (@tvioficial)

Leia Também: Maria Sampaio diz em direto: "Estou a fazer tratamentos para engravidar"