A viver no Brasil, longe da atriz portuguesa Carolina Loureiro há vários meses, Vitor Kley desabafou sobre a relação à distância. Com a chegada da pandemia do novo coronavírus, os artistas mantêm-se longe um do outro e as saudades apertam.

“Passamos por momentos bem difíceis, de os dois sofrerem juntos, de até chorarmos numa chamada de vídeo. Nunca me senti assim", confessou.

De seguida, explicou que já tinha comprado um bilhete para regressar a Portugal quando teve de adiar a viagem por causa da pandemia. "É uma sensação horrível, não desejo isto a ninguém”, contou à revista Quem.

No entanto, apesar das notícias no Brasil não serem as melhores em relação à Covid-19, o artista mantém a esperança de poder voltar a estar com a namorada em breve.

"Os vôos estão a ser normalizados e talvez consiga vê-la. Mas também é lindo de ver que quando a gente ama alguém de verdade, como a força do casal se torna algo tão grandioso. Não importa o tempo que for, a gente vai dar um jeito”, rematou.

