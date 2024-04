J.K. Rowling deixou claro que não pretende perdoar Daniel Radcliffe e Emma Watson pelo facto de estes se terem distanciado dos comentários feitos a propósito dos direitos de pessoas transgénero.

No X, antigo Twitter, e depois de a autora de 'Harry Potter' ter feito uma partilha acerca de um estudo da pediatra Hilary Cass que refere que os adolescentes britânicos receberam autorização para mudarem de sexo com base em "indícios fracos" e "falta de investigação de qualidade", uma cibernauta escreveu: "Continuo à espera que o Dan e a Emma lhe peçam desculpas publicamente... sabendo que os perdoará...".

"Receio que não seja seguro. As celebridades que se juntaram a um movimento que pretende corroer os direitos duramente conquistados pelas mulheres e que usaram as suas plataformas para aplaudir a transição de menores podem guardar as suas desculpas para as mulheres traumatizadas e vulneráveis que dependem de espaços para pessoas do mesmo sexo", respondeu a escritora, provando que a divergência continuará firme.