Aos 46 anos, o ator J. August Richards, conhecido pela interpretação de Deathlok na série da Marvel 'Agents of SHIELD', decidiu assumir recentemente a sua homossexualidade nas redes sociais.

Em conversa com a atriz Sarah Wayne Callies, a propósito de um papel que vai interpretar, no qual dá vida a um homossexual, o artista afirmou que "não seria honesto" fazê-lo sem transparecer a sua orientação sexual aos fãs.

Posteriormente, deu a conhecer uma fotografia sua em que aparece com uma t-shirt com as cores da bandeira LGBT+ e na legenda da mesma agradeceu a onda de carinho que recebeu após a revelação.

"Ontem foi um dos melhores dias da minha vida. ‘Obrigado’ é uma palavra barata para responder à profunda gratidão que sinto pelo apoio e pela avalanche esmagadora de AMOR que senti", afirmou.

