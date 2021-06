Ivete Sangalo resolveu esta terça-feira usar a sua imagem pública para apelar aos cidadãos brasileiros para que não deixem de receber a vacina contra a Covid-19 e para que lutem por este direto.

Através de uma publicação esclarecedora, a atriz deixa clara a sua posição sobre o governo e as políticas de Jair Bolsonaro.

"Entendo o quão necessário é neste momento não estabelecer dúvidas sobre aquilo em que acredito. Este governo que está aí não me representa, nem mesmo antes da ideia de ele existir", começa por referir.

"Isso vamos resolver quando unirmos forças nas próximas eleições através do poder do voto. Agora vamos unir-nos em prol do que podemos fazer nos nossos espaços para controlar esta desorganização que são: uso de máscaras, higienização, vacinas e o que mais for necessário. Então que possamos vacinar-nos. Eu sou a favor da vacina para todos", termina.

Esta não é a primeira vez que Ivete Sangalo se manifesta publicamente contra a falta de medidas adotadas pelo governo de Jair Bolsonaro para travar a pandemia da Covid-19. A 20 de junho, a cantora brasileira lamentou as 500 mil mortes vítimas da doença.

