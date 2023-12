Ivete Sangalo foi a convidada desta terça-feira do podcast 'Quem Pode Pod', conduzido por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme.

Numa conversa animada, a cantora decidiu enganar Giovanna, contando uma história que se teria passado há muitos anos, remontando a um tempo em que teve um caso com Bruno Gagliasso, com quem Gio é casada hoje em dia.

"Ele estava no camarote da Daniela Mercury, eu passei cantando, vi um sorrisão. Eu não estava a fazer nada, falei, 'Tudo bem?'. Aí, dei um tchau. Eles vieram na mesma hora, eu desci para ir buscar uma água e aí a casa caiu no camarim. Eu falei para ele: 'Olha, a única coisa que não pode acontecer, isto não pode sair daqui.' E eu ficava no trio, toda vez que eu descia para ir buscar água, ele descia junto comigo", começou por contar a artista, que decidiu adensar ainda mais a história, dizendo que os dois tinham estado uma semana Praia do Forte, no Litoral Norte baiano, após o Carnaval e que esse caso durou seis meses.

Giovanna mostrou-se muito surpreendida por o marido nunca lhe ter contado isso. Vendo que as duas anfitriãs estavam a acreditar na história, Ivete contou que era brincadeira.

"Meninas, venham cá, olhem para mim aqui. Isso é mentira. Vocês acham que eu ia pegar Bruno? Isso é mentira", disse, entre risos, confessando que combinou com a produção do podcast que iria contar essa história falsa.

Veja abaixo o vídeo completo do momento.

