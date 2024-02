Iva Domingues esteve à conversa com Rui Maria Pêgo na mais recente edição do podcast 'Debaixo da Língua', da Rádio Comercial.

A apresentadora foi questionada em relação à ambição que tem "para os próximos anos", tendo assumido que já pensa "na reforma".

"O que eu queria mesmo era poder fazer daytime [programas da manhã, a partir das 10h, e início da tarde], que é onde se paga muito bem e se faz aquelas telepromoções, que se ganha ainda mais. [Queria] juntar 10 anos. Daytime durante 10 anos, olha, espetacular! Ficava com uma reforma ótima", justificou Iva.

De seguida, Iva Domingues recordou o facto de já ter conduzido diversos programas de daytime, ainda que a substituir colegas de profissão durante as suas férias: "Falta-me esse horário, já substitui toda gente: a Júlia [Pinheiro], a Fátima [Lopes], a Cristina [Ferreira], mas nunca tive o meu horário, em daytime. E eu gostava".

"Estou quase a brincar, mas a brincar, a brincar… Ganha-se bem, pode-se amealhar. Eu acho que me falta dar isso, acho que as pessoas não conhecem esse meu lado. Fiz poucas vezes e não era meu. Quando não é teu, não compras guerras. Se fosse meu, talvez conseguisse fazer uma coisa à minha imagem", fez notar ainda a comunicadora, agora com 47 anos.

Iva Domingues confessou ainda que gostaria de ter "outra fonte de rendimento" que lhe permitisse fazer apenas o que deseja. "Aí sim, serei feliz em televisão", rematou.

