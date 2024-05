Iva Domingues usou as redes sociais para fazer uma partilha muito especial. A filha da apresentadora, Carolina, terminou a licenciatura nos Estados Unidos e a mãe dedicou-lhe uma carinhosa mensagem.

"7 anos separam estas 2 fotografias. 14 anos e 21 anos. O primeiro dia de aulas no liceu, em Santa Monica, assustada, sem saberes bem que desafios terias pela frente… e o último dia da Universidade em Vermont, orgulhosa, serena, feliz com a sensação do dever cumprido!", começou por escrever.

"Parece tão simples, quando se olha para estes dois momentos. Um percurso normal de uma estudante. Mas não, não foi simples, nem tão pouco foi fácil. Saiu-nos do corpo, saí-nos da alma, saí-nos do coração", continuou.

"Entre mudar uma vida inteira de um continente para outro, começar do zero entre trabalho e amigos, gerir ansiedades e medos, combater inseguranças, sobreviver a uma pandemia (sem a família por perto), acreditar que era possível, nunca desistir, mesmo quando só esse cenário parecia ser a única solução, só nós duas sabemos 'o preço' que pagámos pela nossa escolha. Permaneceste. Permanecemos", continuou, felicitando a filha e deixando-lhe rasgados elogios.

"Não poderia estar mais orgulhosa de ti, da jovem adulta mulher que já és. Corajosa, inteligente, doce, meiga, respeitadora, trabalhadora, sonhadora e acima de tudo livre! Muito livre!".

De recordar que a jovem é fruto da relação já terminada entre Iva Domingues e o jornalista Pedro Mourinho.

Leia Também: Iva Domingues assiste a formatura da filha em universidade nos EUA