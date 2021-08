Completaram-se esta segunda-feira, dia 2, seis meses desde que estreou na TVI o programa 'Esta Manhã', o primeiro morning show em Portugal. Iva Domingues, um dos rostos do formato, não deixou a data passar em branco nas redes sociais.

A apresentadora começou por partilhar uma fotografia sua em que se destaca com um macacão encarnado bastante elogiado pelos seguidores na caixa de comentários. "Há 6 meses a acordar as portuguesas e os portugueses", frisou na legenda.

E, de seguida, assinalou os seis meses do 'Esta Manhã' com uma fotografia ao lado dos restantes protagonistas do programa: o apresentador Nuno Eiró e dos jornalistas Sara Sousa Pinto e Pedro Carvalhas.

