Iva Domingues é uma das figuras mais acarinhadas da TVI e sempre que participa em algum programa do canal é amplamente elogiada. A apresentadora conduziu a emissão deste sábado, dia 4 de novembro, do 'Dois às 10', em substituição de Mafalda Castro, e a reação do público foi a esperada.

Nas redes sociais, analisando as publicações feitas pelo formato televisivo, é fácil encontrar comentários elogiosos, quer pelo talento de Iva Domingues, quer pela cumplicidade que demonstrou ter com Idevor Mendonça.

"A maior gata da TV", "a mais bela de todas", "dream team [equipa de sonho]" e "o programa fica muito melhor com a Iva" são apenas alguns exemplos. Ora veja:

