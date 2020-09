Iva Domingues viveu um misto de emoções esta quarta-feira, 23 de setembro. A apresentadora e a filha completaram mais um ano de vida, mas foram obrigadas a celebrar a data separadas, uma vez que Carolina está a viver nos Estados Unidos, onde está a estudar cinema.

No entanto, apesar de ter passado o dia com o coração apertado por estar longe da filha, Iva foi muito mimada ao longo do dia. Carinho que fez questão de agradecer.

"Ainda sobre o dia de ontem. 44. Obrigada a todas e todos pelas vossas mensagens! Senti o vosso amor", escreveu na legenda de algumas imagens captadas durante o momento em que esteve no novo programa de Cristina Ferreira, 'Dia de Cristina', que estreou também esta quarta-feira.

