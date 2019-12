Mãe do pequeno Rael, de um ano, Isis Valverde tem vindo a partilhar algumas fotografias do filho nas redes sociais, dando assim aos fãs a possibilidade de acompanharem de perto o crescimento do menino.

Ainda esta terça-feira, a mãe 'babada decidiu presentear os seguidores com um novo vídeo ternurento do filho. Imagens que pode ver na galeria.

Recorde-se que o menino é fruto do casamento de Isis com André Resende.

Leia Também: Isis Valverde assinala primeiro aniversário do filho com fotos especiais