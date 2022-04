Isis Valverde encontra-se na California, nos EUA, a propósito do festival Coachella e viveu um episódio desagradável no hotel onde está hospedada.

Como relatou nas redes sociais, esta terça-feira foi barrada no restaurante do hotel por ter vestidas umas calças de ganga largas e com um rasgão.

"Eu e as minhas amigas chegámos ao restaurante, uma delas tem um rasgão no joelho, o homem olhou para a nossa roupa e disse que não podíamos entrar porque eu estava com uns jeans largos e estavam rasgados. Barrou-nos por causa da nossa roupa. Foi super grosseiro", contou.

A atriz brasileira lamentou a situação e, apesar de já ter ficado hospedada no hotel, considerou "bizarro" o que aconteceu. "Foi horrível, péssimo. O hotel é bizarro. Tratam as pessoas super mal", rematou.



