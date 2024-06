Isabela Valadeiro e Carlos Ferra já se casaram pelo civil, este sábado, dia 8 de junho, em Lisboa.

A atriz publicou nas stories da sua página de Instagram uma fotografia captada neste dia especial, tendo surgido de branco. Já o noivo estava com um conjunto bege.

De recordar que o casal vai realizar a cerimónia de casamento com a família e amigos no próximo mês de julho, no Alentejo.

© Instagram_isabelavaladeiro

