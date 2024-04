Victor Hugo Cardinali acusou Mirene Cardinali, mãe de Isabela Cardinali, de se aproveitar do seu nome para promover o seu circo. Os dois são primos afastados e Mirene decidiu, recentemente, alterar o nome da sua empresa e assim passou a utilizar o apelido Cardinali na promoção dos espetáculos.

Victor Hugo, nesse sentido, avançou para tribunal com uma queixa que dá conta do facto do nome Circo Cardinali já ter sido por si registado e patenteado, mas Mirene continua irredutível e recusa alterar novamente o nome do seu circo.

Numa nova entrevista a Júlia Pinheiro, na tarde desta sexta-feira, dia 19 de abril, Isabela foi questionada sobre esta polémica e esclareceu que a sua mãe e Victor Hugo são "primos muito afastados" e que esta confusão de nomes "gera muitas vezes um choque, principalmente para quem é de fora". "Foi uma rapariga ao circo este fim de semana e identificou o Victor Hugo Cardinali. O que é que eu vou fazer? Que culpa é que eu tenho?", questionou Isabela.

"Há empresas que muitas vezes acham que estão a comprar bilhetes ao Victor Hugo, ou gente que vai à bilheteira à minha procura e eu não estou lá...", reforçou ainda Isabela, explicando assim que também é várias vezes lesada pela confusão que as pessoas fazem em torno dos dois circos.

Por fim, Isabela enalteceu o trabalho e a qualidade de Victor Hugo Cardinali, que diz ser "a cara do circo em Portugal".