Isabela Cardinali usou esta quarta-feira a sua conta oficial de Instagram para denunciar uma situação com a qual lida injustamente há vários anos. Desde que a jovem e o namorado, Pedro Moreira, abandonaram a 'Casa dos Segredos' uma pessoa cria perfis falsos nas redes sociais para fazer-se passar pelo casal.

"Nós já sabemos que ela inventa de cinco em cinco segundos coisas novas. Nós bloqueamos e fazemos tudo e mais alguma coisa, mas ela continua", lamenta Isabela, que pede ajuda aos seguidores para encontrar um bom advogado e avançar com um processa contra a pessoa em questão.

"Vai buscar pessoas que nada têm a ver com a nossa vida, vai ao perfil de trabalho do Pedro e arranja colegas de trabalho dele para dizer coisas absurdas. Portanto, é já um assédio, perseguição e tem-se tornado insustentável, ridículo e até um bocado preocupante", lamenta.

Isabela está agora decidida a avançar com um processo. "E espero que esta pessoa seja culpada por aquilo que anda a fazer aos anos, é que eu já me sinto mesmo estoirada porque é inacreditável como ela não desiste", ouve-se ainda no seu desabafo, partilhado através de um vídeo divulgado na rede social Instagram.

