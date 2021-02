Isabela Cardinali não está a viver dias fáceis. Apesar de concentrada no trabalho, a ex-concorrente do programa 'Casa dos Segredos' diz estar a sofrer "há três dias com dores de cabeça".

Preocupada, Isabela foi à farmácia na tarde de sexta-feira mas acabou por perceber que estas dores são muitas vezes consideradas "normais".

"Eu sempre que tenho uma dor acho que tenho algum problema e morro de medo", confessa a digital influencer.

Isabela sente-se preocupada com a sua saúde e já a entrar em desespero, promete que amanhã vai a uma urgência no hospital caso continue com dores.

"Como sou medricas, se amanhã acordar novamente com dores irei ao hospital. Não me apetece nada e irei a um privado para não entupir mais as urgências públicas. Prefiro sempre prevenir do que remediar com a saúde. Aconselho sempre a não ‘deixarem passar’", completa.

