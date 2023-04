Depois de Elisabete Moutinho e o namorado terem anunciado através das redes sociais que estão à espera do primeiro filho em comum, Isabela Cardinali resolveu reagir publicamente à grande novidade.

A ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' divulgou no Instagram o vídeo do momento em que a amiga lhe contou que ia ser mãe.

"O momento", escreveu Isabela na legenda das imagens, que registaram a emoção que invadiu o espaço.

"Já me emocionei outra vez", reagiu Elisabete ao ver novamente o vídeo, agora disponível na galeria.

Elisabete Moutinho e Isabela Cardinali participaram ambas na 'Casa dos Segredos' mas em diferentes edições, mais tarde acabaram por entrar juntas no programa 'Like Me'.

Leia Também: Elisabete Moutinho, ex-'Casa dos Segredos', está grávida