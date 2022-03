Dentro da família real britânica são vários os casos de casamentos falhados, uma realidade que não é (de todo) do agrado da rainha Isabel II. A monarca, de 95 anos, vive descontente por três dos seus quatro filhos se terem divorciado.

A questão é explorada na biografia 'Queen of Our Times: The Life of Queen Elizabeth II' (Uma Rainha dos Nossos Temos: A Vida da Rainha Isabel II, em tradução livre), lançada pelo autor Robert Hardman.

"Aparentemente austera, a rainha considerou as conversas sobre o divórcio profundamente perturbadoras", escreveu na obra.

Isabel II é mãe dos príncipes Carlos, Ana, André e Eduardo. O único que não se separou foi Eduardo, casado com Sophie, condessa de Wessex, desde 1999.

O príncipe herdeiro divorciou-se da princesa Diana em 1996. A princesa Ana oficializou a separação com Mark Phillips em 1973. O príncipe André, por sua vez, divorciou-se de Sarah Fergunson em 1996.

