Já lá vão alguns meses desde que Meghan Markle e Harry decidiram mudar-se para o Canadá, para uma vida afastada dos holofotes. Regressaram recentemente ao Reino Unido para cumprirem as últimas obrigações enquanto membros sénior da família real britânica, mas não se fizeram acompanhar pelo filho, Archie, de 10 meses.

Com isto, a rainha Isabel II, de 93 anos, não priva com o bisneto há meses e pensa-se que só venha a matar saudades no verão, mais precisamente em junho, nas celebrações oficiais do seu aniversário.

A revista Hello acrescenta ainda que os duques de Sussex aceitaram o convite da monarca em passarem as férias de verão no castelo de Balmoral, para que o pequeno Archie passe mais tempo com a bisavó, assim como com o avô, príncipe Carlos.

