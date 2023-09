Aproxima-se o dia em que se irá assinalar o primeiro ano da morte da rainha Isabel II e os fãs da monarca já começaram as homenagens. A primeira aconteceu este domingo, dia 3 de setembro, à porta do Palácio de Buckingham.

Aproximadamente 20 pessoas decidiram reunir-se do lado de fora do palácio, no centro de Londres, e fizeram-se acompanhar dos seus corgis, numa clara referência ao animal de estimação preferido de Isabel II.

A rainha, recorde-se, foi acompanhada desde a sua infância por vários cães da raça corgi. Ao todo, estima-se que a monarca terá tido cerca de 30 ao longo de toda a sua vida.

A organizadora deste evento, Agatha Crerer-Gilbert, fez notar à Associated Press que tem o desejo de que esta homenagem se repita todos os anos. "Não consigo encontrar melhor forma de lembrá-la do que através de seus corgis, através da raça que ela amou e que valorizou ao longo da sua vida", explicou.

Já no Instagram, como poderá ver abaixo, Agatha partilhou fotografias e vídeos deste encontro e agradeceu a presença neste desfile.

Isabel II morreu a 8 de setembro do ano passado, aos 96 anos, no Castelo de Balmoral. Foi rainha durante 70 anos, tendo assumido o cargo em 1952.