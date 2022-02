Depois de ter sido comunicado que a rainha Isabel II testou positivo à Covid-19 e apresentava sintomas ligeiros, o Metro avança com a informação de que a monarca continua com "deveres leves" a partir do Castelo de Windsor.

Em isolamento, a rainha continua a cumprir com os seus deveres de chefe de estado desde que soube que estava infetada com o vírus.

O jornal adianta ainda que Isabel II estará livre da quarentena a partir de quinta-feira.

