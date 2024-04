Em casa de Isabel Figueira é dia de festa. A figura pública foi mãe pela segunda vez há precisamente onze anos e assinalou a data na sua página de Instagram.

"Bom dia! Hoje este meu grande amor Francisco faz anos. Parabéns, meu amor, pelos teus 11 anos. Como o tempo passa", começou por escrever a mamã na legenda de uma fotografia antiga do jovem.

"Os próximos anos são os mais desafiantes para te tornares um ser forte, confiante e com os valores no sítio. Que dia bom este que me traz recordações bonitas. Amo-te, meu amor", completou.

De recordar que Francisco nasceu da relação terminada de Isabel Figueira com João Sotto Mayor. A atriz é também mãe de Rodrigo, filho mais velho, da relação passada com César Peixoto.

