Isabel Angelino está em plena lua-de-mel! A apresentadora casou em segredo no dia 20 de fevereiro deste ano com Manuel Gião, conforme hoje revelou durante uma conversa com Manuel Luís Goucha.

"Casámos na Ilha Terceira. Foi numa baía muito bonita que encontramos", contou, dando conta que tal aconteceu a propósito de uma viagem para a apresentação de um livro de Flávio Furtado.

"Não havia datas previstas, queríamos uma cerimónia muito íntima", disse ainda Isabel, sublinhando que o momento não teve efeito legal.

"Nunca pensei ter uma lua de mel assim. Casámos há dois meses, parece que passaram 20 anos", brincou, entre risos.

