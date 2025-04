O irmão de Zac Efron, Dylan Efron, contou que salvou duas mulheres de afogamento durante uma viagem a South Beach, no dia 5 de abril, enquanto caminhava na praia.

"Foi realmente aleatório", explicou no episódio do 'Brooke and Connor Make A Podcast' que foi para o ar no dia 17 de abril.

"Olhei e vi pessoas a gritar na água. As correntes estavam fortes", relatou, dizendo que se lembra de ter visto cinco meninas "com as mãos para cima a gritar".

"Olhei de volta e não havia nenhum salva-vidas", acrecentou, revelando ainda que teve a ajuda do amigo Brennan e de Sam Asghari (ex-marido de Britney Spears).

"Haviam duas mais próximas de nós, que uma pessoa já estava a ajudar, e haviam três mais longe, por isso nadei para ir buscá-las. A última rapariga que ajudei, só estava a tentar acalmá-la e a dizer 'respira, respira'", partilhou.

"Ela envolveu-me num abraço apertado e não quis largar-me. Abraçamo-nos durante um minuto inteiro. E eu disse: 'Estás segura, está tudo bem'", contou ainda.

"Sinto que fiz o que a maioria das pessoas fariam naquela situação", comentou depois.

