Esta quinta-feira, 30 de novembro, marcou-se o 10.º aniversário da morte do Paul Walker, que morreu em 2013, aos 40 anos, num acidente de carro.

Cody, que hoje tem 35 anos, explicou à revista People como vive esta data.

"Para ser completamente honesto, a data na qual menos me foco todos os anos é o aniversário dele. Talvez seja um mecanismo de defesa", sublinha.

"Obviamente, não me esqueço do dia 30 de novembro, mas não é uma data que escolho para lembrar. Concentro-me mais no dia 12 de setembro. É quando eu, a minha família e amigos próximos falamos uns com os outros", explica.

Assim, em vez de se centrar na data da morte de Paul Walker, Cody prefere antes celebrar a sua vida.

"Não realço a data. Odeio-a. Penso mais no aniversário dele. É aí que penso nele", completa.

Leia Também: O que o irmão de Paul Walker gostaria de poder dizer ao ator