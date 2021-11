O irmão de Meghan Markle arrepende-se de ter dito ao príncipe Harry para cancelar o casamento com a duquesa, em 2018, tendo referido na época que aquele iria ser "o maior erro da sua vida".

Thomas Markle Jr. foi desafiado a escrever uma carta aberta dirigida ao casal durante o 'Big Brother VIP' na Austrália, reality show onde aceitou participar.

"Cara Meghan e Harry, a primeira coisa que quero dizer aos dois é que lamento profundamente a carta maldosa e terrível que vos enviei antes do casamento", afirmou.

"Quero que saibam que tal não veio do meu eu verdadeiro, mas de um lado muito negro do meu coração... não sou uma pessoa má, e tenho amor dentro de mim para dar mais do qualquer coisa", continua.

Thomas explica que à época ficou ofendido por ter sido descrito pela irmã como "família distante".

"Fiquei muito magoado e confuso por causa da ligação incrível que partilhámos durante o nosso crescimento e tudo o que podia fazer era colocar uma barreira para proteger o meu coração. Sei que estava muito errado e imaturo e arrependo-me disso", sublinhou.

O irmão da ex-atriz refere que foi difícil lidar com a atenção que recebeu de repente. "Um verdadeiro pesadelo e uma pressão contínua. Quem me dera voltar atrás e fazer tudo de novo, sabendo o que sei hoje", nota.

"És a minha irmãzinha, a minha família e sempre serás. Agora que encontraste o amor da tua vida e criaste a tua família... não poderia estar mais orgulhoso de ti", completa, pedindo uma vez mais desculpas.

Leia Também: Irmão de Meghan Markle diz que pai não aprova príncipe Harry