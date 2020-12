Laura Figueiredo vive dias particularmente difíceis ao lado da família Carreira, à qual passou a pertencer desde que há nove anos começou a namorar com Mickael Carreira.

A apresentadora de televisão revive agora, com a morte da cunhada Sara Carreira, um pesadelo pelo qual passou há dois anos, quando teve de lidar com a morte do seu irmão.

Tal como Sara, que perdeu a vida no passado sábado após um trágico acidente na A1, também o irmão de Laura, Mário, morreu na sequência de um acidente de viação.

Sem conseguir esta presente no funeral, uma vez que o seu irmão vivia no Brasil, de onde a sua família é natural, Laura usou na época as redes sociais para homenagear um dos grandes amores da sua vida.

Recorde a publicação de julho de 2018:

Leia Também: Foto da Semana: A 'princesa' Carreira partiu, ficam os melhores momentos