No dia em que comemorou o primeiro aniversário de casamento com Alizee Thevenet, James Middleton decidiu prestar uma homenagem à rainha Isabel II.

Na sua página de Instagram, este domingo, o irmão de Kate Middleton destacou uma fotografia da rainha no dia em que se casou com o príncipe Filipe e escreveu: "Hoje é o nosso primeiro aniversário de casamento. Mas não me parece certo comemorar enquanto lamentamos a perda da rainha Isabel II".

"Em vez disso, partilho uma fotografia do casamento da rainha e do duque de Edimburgo há 74 anos", acrescentou.

Para terminar, mostrou-se "ansioso" para partilhar muitos anos com a mulher, Alizee Thevenet.

