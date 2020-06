Neste momento, pensa-se que sejam 10 os companheiros de quatro patas que fazem parte da família de James Middleton, irmão mais novo de Kate Middleton.

O empresário, de 33 anos, é um amante de animais e as suas redes sociais não deixam enganar: a sua felicidade está no campo, em aventuras com os fiéis amigos de quatro patas.

A sua última publicação no Instagram, por exemplo, realizada no início deste mês, mostra um animado momento com os cães. Quando se preparava para lhes registar uma fotografia, uma das cadelas mais traquinas apareceu a correr freneticamente.

Ora veja.

Leia Também: Harry e Meghan sentiram-se injustiçados com apoio dado a Kate Middleton