Tempos agridoces para o irmão da princesa de Gales. Após ter anunciado recentemente que vai ser pai pela primeira vez, de um bebé fruto do seu casamento com a francesa Alizée Thevenet, James Middleton enfrenta um problema a nível profissional.

A empresa do mais novo dos irmãos Middleton aparenta estar a enfrentar uma fase difícil após os seus ativos se terem reduzido significativamente, em mais de 250 mil euros.

O empresário britânico dedicou-se à empresa depois do colapso, no ano passado, de uma outra que possuía, de cartões e presentes personalizados, a Boomf, que acumulou quase dois milhões de euros de prejuízos. Agora, o seu negócio enfrenta momentos difíceis, com o património da Hello Ella, uma empresa de produtos para cães, reduzido a apenas 107 mil euros, face aos 390 mil do ano anterior, segundo revela o jornal britânico 'Express'.

Entre os produtos comercializados, a empresa atual vende ração e 'guloseimas' para cães embaladas a vácuo. Apesar dos números preocupantes, o empresário, de 36 anos, mostrou-se otimista. Numa entrevista ao 'Daily Mail' garantiu que está "num negócio que adora", acrescentando que se trata de uma empresa jovem, que conta com o apoio de uma vasta equipa de investidores.